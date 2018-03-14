Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.16 USD 56.94
Курс валют на 14.03.2018
exclusive / Шоу-бизнес

Элина Мазур рассказала о схемах обогащения Цымбалюк-Романовской
Элина Мазур решила раскрыть, какую схему использует Виталина Цымбалюк-Романовская с целью обогащения. Среди “жертв” пианистки, уверена ее представительница, оказался и Армен Джигарханян.

Элина Мазур рассказала о схемах обогащения Цымбалюк-Романовской

После развода с актером Цымбалюк-Романовской досталось сразу три квартиры Джигарханяна, размещенные в Москве. Элина Мазур при этом утверждает, что в прошлом достаточно хорошо общалась с пианисткой, а поэтому неплохо осведомлена о ее действиях. В юридическом плане бывшую жену актера нельзя назвать мошенницей, поскольку до брака между ними была заключена соответствующая сделка, квартиры не считались совместно нажитым имуществом.

Единственное, чего не может понять Мазур, так это откуда у Цымбалюк-Романовской средства на приобретение недвижимости, ведь таких внушительных доходов у пианистки не имелось. Ответ гражданка видит в том, что квартиры Джигарханяну подарил Артур Согомонян, а жена артиста подделала подписи и переписала имущество на себя.

Ранее любовник Цымбалюк-Романовской поделился деталями их романа.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 19:32
Читайте также
Организаторы Coffee&Tea Russian Expo в Москве
За два года доля ипотеки в дорогих новостройках
Посольство России считает неприемлемым решение
В РПЦ осудили желание православных активистов
Минтранс: Строительство автодорожной части
В Приморье жители нескольких домов остались без
Крымский депутат поблагодарила Слуцкого за помощь
В Башкирии ожидается потепление до нуля градусов
«Газпром» предложил Украине доказать
Житель Красноярска выиграл 4 млн рублей в лотерею
В Красноярске прекратят работу заправки «Газпром»
Ангела Меркель в четвертый раз стала канцлером
Добавление комментария
Последние новости
14.03, 20:35 «Прямой с Андреем Малаховым»: Вдова Шалевича впервые
14.03, 20:27 Ученые NASA заметили аномалии в жизни Большого красного
14.03, 20:15 В Украине в розыск объявлен экс-супруг Марии Максаковой
14.03, 20:03 Ученые в США обнаружили самый старый пистолет в мире
14.03, 19:52 Егор Крид рассказал поклонникам о конфликте с супругом
14.03, 19:42 Открытие: Галактики вращаются с одинаковой скоростью
14.03, 19:32 Элина Мазур рассказала о схемах обогащения
14.03, 19:22 По следам Бузовой: Жена футболиста Виталия Дьякова
14.03, 19:10 Составлен топ-10 самых мощных Android-смартфонов в 2018
14.03, 18:59 Ученые из Австралии зафиксировали мощнейшие
14.03, 18:49 Автомобили Lada будут полностью усовершенствованы к 2026
14.03, 18:39 В Москве экскаватор упал на электричку
14.03, 18:30 Появилось видео заезда 816-сильного Escalade против
14.03, 18:17 Организаторы Coffee&Tea Russian Expo в Москве рассказали
14.03, 18:08 За два года доля ипотеки в дорогих новостройках Москвы
14.03, 18:01 Ученые: Оливковое масло оказалось смертельно опасным
14.03, 17:50 LADA Vesta SW Cross назвали лучшим дебютом 2017 года
14.03, 17:38 Автоконцерн «АвтоВАЗ» сделает новую «Ниву» похожей на
14.03, 17:34 Посольство России считает неприемлемым решение выслать
14.03, 17:30 Ольга Бузова анонсировала концерт за рубежом