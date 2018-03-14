Элина Мазур рассказала о схемах обогащения Цымбалюк-Романовской
Элина Мазур решила раскрыть, какую схему использует Виталина Цымбалюк-Романовская с целью обогащения. Среди “жертв” пианистки, уверена ее представительница, оказался и Армен Джигарханян.
После развода с актером Цымбалюк-Романовской досталось сразу три квартиры Джигарханяна, размещенные в Москве. Элина Мазур при этом утверждает, что в прошлом достаточно хорошо общалась с пианисткой, а поэтому неплохо осведомлена о ее действиях. В юридическом плане бывшую жену актера нельзя назвать мошенницей, поскольку до брака между ними была заключена соответствующая сделка, квартиры не считались совместно нажитым имуществом.
Единственное, чего не может понять Мазур, так это откуда у Цымбалюк-Романовской средства на приобретение недвижимости, ведь таких внушительных доходов у пианистки не имелось. Ответ гражданка видит в том, что квартиры Джигарханяну подарил Артур Согомонян, а жена артиста подделала подписи и переписала имущество на себя.
Ранее любовник Цымбалюк-Романовской поделился деталями их романа.
После развода с актером Цымбалюк-Романовской досталось сразу три квартиры Джигарханяна, размещенные в Москве. Элина Мазур при этом утверждает, что в прошлом достаточно хорошо общалась с пианисткой, а поэтому неплохо осведомлена о ее действиях. В юридическом плане бывшую жену актера нельзя назвать мошенницей, поскольку до брака между ними была заключена соответствующая сделка, квартиры не считались совместно нажитым имуществом.
Единственное, чего не может понять Мазур, так это откуда у Цымбалюк-Романовской средства на приобретение недвижимости, ведь таких внушительных доходов у пианистки не имелось. Ответ гражданка видит в том, что квартиры Джигарханяну подарил Артур Согомонян, а жена артиста подделала подписи и переписала имущество на себя.
Ранее любовник Цымбалюк-Романовской поделился деталями их романа.
Автор: Марина Вебер