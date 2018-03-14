Открытие: Галактики вращаются с одинаковой скоростью
Австралийские ученые сделали открытие, которое касается движения галактик, они изучили объекты на краю их диска. Оказалось, что они вращаются с одинаковой скоростью.
Различные космические тела делают оборот вокруг центра галактики за одинаковое время – 1 млрд лет. Сейчас в научной среде считается, что эти огромные скопления звезд могут вращаться с разной скоростью, имея одинаковый размер. Это открытие характерно для них всех, несмотря на размер диска. Ученые считают, что форма не важна, главное – это одинаковая средняя плотность, которая и влияет на схожее движение. Параллельно было выяснено наличие на краю галактик старых звезд, а не только новых и межзвездного газа, как моделировалось раньше.
Напомним, ранее специалисты узнали с какой скоростью движется Солнце вокруг центра Млечного Пути. Выяснилось, что на это влияет возраст звезды.
Различные космические тела делают оборот вокруг центра галактики за одинаковое время – 1 млрд лет. Сейчас в научной среде считается, что эти огромные скопления звезд могут вращаться с разной скоростью, имея одинаковый размер. Это открытие характерно для них всех, несмотря на размер диска. Ученые считают, что форма не важна, главное – это одинаковая средняя плотность, которая и влияет на схожее движение. Параллельно было выяснено наличие на краю галактик старых звезд, а не только новых и межзвездного газа, как моделировалось раньше.
Напомним, ранее специалисты узнали с какой скоростью движется Солнце вокруг центра Млечного Пути. Выяснилось, что на это влияет возраст звезды.
Автор: Северов Андрей