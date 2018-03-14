Егор Крид рассказал поклонникам о конфликте с супругом певицы Нюши
Егор Крид решил впервые рассказать о конфликте, который возник между ним и мужем своей бывшей возлюбленной, певицы Нюши. Детали инцидента артист раскрыл в рамках интервью для издания SUPER.
Конфликт с участием Егора Крида и предпринимателя Игоря Сивова возник в одном из клубов, размещенных в Москве. Детали стычки певец раскрывать не стал, лишь уточнил, что оппонент “повел себя некрасиво”. Однако до драки между мужчинами не дошло, и разборонять их никому не пришлось. Кроме того, упомянул Крид и о конфликте Сивова с его поклонниками. Фанаты певца все еще надеются, что он снова воссоединится с Нюшей, поэтому призывают бизнесмена лучше следить за женой. Одной из девушек муж артистки ответил слишком грубо, призвав ее не лезть в его личную жизнь.
Егор Крид такую ситуацию находит странной, считая, что Сивов “взрослый чувак” и ему не стоит себя так вести. При этом за бывшую девушку отечественный музыкант искренне рад, и не испытывает неприязни или агрессии к ее нынешнему избраннику.
Конфликт с участием Егора Крида и предпринимателя Игоря Сивова возник в одном из клубов, размещенных в Москве. Детали стычки певец раскрывать не стал, лишь уточнил, что оппонент “повел себя некрасиво”. Однако до драки между мужчинами не дошло, и разборонять их никому не пришлось. Кроме того, упомянул Крид и о конфликте Сивова с его поклонниками. Фанаты певца все еще надеются, что он снова воссоединится с Нюшей, поэтому призывают бизнесмена лучше следить за женой. Одной из девушек муж артистки ответил слишком грубо, призвав ее не лезть в его личную жизнь.
Егор Крид такую ситуацию находит странной, считая, что Сивов “взрослый чувак” и ему не стоит себя так вести. При этом за бывшую девушку отечественный музыкант искренне рад, и не испытывает неприязни или агрессии к ее нынешнему избраннику.
Автор: Марина Вебер