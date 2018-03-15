Windows 10 в апреле ожидает масштабное обновление
Очередное масштабное обновление ожидает Windows 10. Предполагаемые сроки запланированы на апрель текущего года.
Корпорация пока не представила название обновления. Также не анонсируется информация относительно точной даты его выхода. Сообщается, что изменения должны коснуться не только внутренней работы операционной системы, (имеется в виду появление системы простого обмена данными по беспроводной связи между находящимися рядом компьютерами), но и интерфейса (речь идет о "Хронике", заменяющей экран открытых недавно программ, а также новом дизайне).
Корпорация пока не представила название обновления. Также не анонсируется информация относительно точной даты его выхода. Сообщается, что изменения должны коснуться не только внутренней работы операционной системы, (имеется в виду появление системы простого обмена данными по беспроводной связи между находящимися рядом компьютерами), но и интерфейса (речь идет о "Хронике", заменяющей экран открытых недавно программ, а также новом дизайне).
Автор: Сёмина Виктория