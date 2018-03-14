Ученые в США обнаружили самый старый пистолет в мире
На территории США ученым удалось обнаружить уникальный пистолет, который оказался самым старым в мире. Находка сделана во время археологических раскопок, проходивших накануне в Колорадо.
Раскопки были организованы в Канна-Крик, где исследователям удалось наткнуться на курок, а также некоторые другие остатки испанского пистолета, датированного XVI столетием. Такое открытие может указывать на то, что испанские колонизаторы прибыли на территорию Центральной Америки значительно раньше, нежели предполагалось продолжительное время.
Помимо пистолета, ученым также удалось выявить часть предметов, которые служили защитными средствами, выступая чем-то вроде бронежилетов, но времен XVI века. Такая “экипировка” могло помочь предотвратить смерть человека.
Говоря о пистолете, эксперты из Университета Колорадо допускают, что он мог являться предшественником практически всех мушкетов эпохи Средневековья. Для установления его точного возраста научным работникам потребуются дополнительные исследования.
Раскопки были организованы в Канна-Крик, где исследователям удалось наткнуться на курок, а также некоторые другие остатки испанского пистолета, датированного XVI столетием. Такое открытие может указывать на то, что испанские колонизаторы прибыли на территорию Центральной Америки значительно раньше, нежели предполагалось продолжительное время.
Помимо пистолета, ученым также удалось выявить часть предметов, которые служили защитными средствами, выступая чем-то вроде бронежилетов, но времен XVI века. Такая “экипировка” могло помочь предотвратить смерть человека.
Говоря о пистолете, эксперты из Университета Колорадо допускают, что он мог являться предшественником практически всех мушкетов эпохи Средневековья. Для установления его точного возраста научным работникам потребуются дополнительные исследования.
Автор: Марина Вебер