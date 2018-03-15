"Секрет на миллион": Алика Смехова обозвала "сволочью" жену Пескова Татьяну Навку
Татьяна Навка прокомментировала заявление Алики Смеховой «сволочь» в свой адрес. Супруга Дмитрия Пескова стала на днях гостьей тв-шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.
«Однажды мое поведение сильно возмутило Алику Смехову, - смеется Навка, вспомнив один из забавных эпизодов своей жизни. – Она застала меня как раз в момент моего активного поглощения пищи, подошла ко мне и в шуточной форме заявила, что я сволочь, потому что могу позволить себе такое».
Также, добавила спортсменка, Смехова призналась, что завидует ее превосходному обмену веществ и прекрасной фигуре. В рамках шоу Навка не забыла упомянуть и о своем любимом супруге, которого считает настоящим принцем в своей жизни и гордится всеми его достижениями.
«Однажды мое поведение сильно возмутило Алику Смехову, - смеется Навка, вспомнив один из забавных эпизодов своей жизни. – Она застала меня как раз в момент моего активного поглощения пищи, подошла ко мне и в шуточной форме заявила, что я сволочь, потому что могу позволить себе такое».
Также, добавила спортсменка, Смехова призналась, что завидует ее превосходному обмену веществ и прекрасной фигуре. В рамках шоу Навка не забыла упомянуть и о своем любимом супруге, которого считает настоящим принцем в своей жизни и гордится всеми его достижениями.
Автор: Сёмина Виктория