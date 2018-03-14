В Украине в розыск объявлен экс-супруг Марии Максаковой
На территории Украины экс-супруга Марии Максаковой Владимира Тюрина официально объявили в розыск. Соответствующее сообщение обнародовано накануне на онлайн-портале МВД страны.
Анкета с данными предпринимателя внесена в категорию лиц, которые скрываются от органов власти. Гражданина обвиняют в непосредственной причастности к умышленному убийству, совершенное группой лиц при наличии предварительного сговора. Притом руководствовался Владимир Тюрин в процессе “корыстными побуждениями”. Жертвой действий бизнесмена, по версии МВД Украины, стал экс-депутат Госдумы Денис Вороненков.
В организации убийства политика предпринимателя в Украине обвинили еще в 2017 году. Кроме того, Киев обратился к Москве с просьбой обеспечить экстрадицию мужчины. Бизнесмен при этом продолжает утверждать, что не имеет отношения к случившемуся с Вороненковым. Для подтверждения собственной невиновности подозреваемый даже на добровольной основе прибыл к представителям СК России для дачи следователям своих показаний.
Анкета с данными предпринимателя внесена в категорию лиц, которые скрываются от органов власти. Гражданина обвиняют в непосредственной причастности к умышленному убийству, совершенное группой лиц при наличии предварительного сговора. Притом руководствовался Владимир Тюрин в процессе “корыстными побуждениями”. Жертвой действий бизнесмена, по версии МВД Украины, стал экс-депутат Госдумы Денис Вороненков.
В организации убийства политика предпринимателя в Украине обвинили еще в 2017 году. Кроме того, Киев обратился к Москве с просьбой обеспечить экстрадицию мужчины. Бизнесмен при этом продолжает утверждать, что не имеет отношения к случившемуся с Вороненковым. Для подтверждения собственной невиновности подозреваемый даже на добровольной основе прибыл к представителям СК России для дачи следователям своих показаний.
Автор: Марина Вебер