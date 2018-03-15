Microsoft провела стрельбу человеком из пушки в честь игры Sea of Thieves
Microsoft скоро представит проект Sea of Thieves, в котором можно почувствовать себя пиратом и вместе с другими пережить приключения тех времен. Геймплей подразумевает стрельбу человеком из пушки, что и повторили в реальной жизни, установив мировой рекорд.
В игре эта веселая функция сделана, например, для воздушного абордажа вражеского судна. В реальности Microsoft таким образом привлекла внимание к своему детищу и установила рекорд Гиннесса. В качестве снаряда пригласили трюкача Дэвида Смита по кличке «Пуля», который занимается подобным уже 11 лет. Пушка с названием игры имеет длину около 10 метров и весит 5 с половиной тонн. Мероприятие проходило на стадионе, мужчина летел со скоростью 100 км/ч и приземлился в 60 метрах на специальную мягкую площадку.
Достижение было занесено в «Книгу рекордов Гиннесса», ранее в 2011 году «Пуля» пролетел 59 метров, когда им стреляли в Милане.
В игре эта веселая функция сделана, например, для воздушного абордажа вражеского судна. В реальности Microsoft таким образом привлекла внимание к своему детищу и установила рекорд Гиннесса. В качестве снаряда пригласили трюкача Дэвида Смита по кличке «Пуля», который занимается подобным уже 11 лет. Пушка с названием игры имеет длину около 10 метров и весит 5 с половиной тонн. Мероприятие проходило на стадионе, мужчина летел со скоростью 100 км/ч и приземлился в 60 метрах на специальную мягкую площадку.
Достижение было занесено в «Книгу рекордов Гиннесса», ранее в 2011 году «Пуля» пролетел 59 метров, когда им стреляли в Милане.
Автор: Северов Андрей