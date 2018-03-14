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Ученые NASA заметили аномалии в жизни Большого красного пятна Юпитера
Ученые NASA посредством зонда Juno сумели выявить в жизни Большого красного пятна Юпитера определенные аномалии. Размеры указанного образования оцениваются не в км, как обычно, а в диаметрах Земли, поскольку оно почти в 1,3 раза шире, нежели непосредственно планета.

Ученые NASA заметили аномалии в жизни Большого красного пятна Юпитера

По заявлениям научных работников, наблюдения за Большим красным пятном ведутся давно, однако в последние годы посредством зондов удалось проследить за тем, каким образом трансформируется облик данного “атрибута” Юпитера. Исследователи полагают, что в прошлом образование было гораздо больше своих нынешних размеров, и оно нередко становилось то больше, то, напротив, уменьшалось в габаритах. Однако в последнее время пятно давно не росло.

Это натолкнуло авторов работы на мысль о том, что с годами площадь “вечного урагана” на планете-гиганте сокращается. Ежегодно длина и ширина красного пятна становятся меньше на 0,4 градуса, что равняется почти 50 км. Кроме того, в последнее время заметно меняется и цвет образования, которое приобретает все более темные оттенки, становясь в итоге практически черно-оранжевым.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 20:27
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