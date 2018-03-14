«Прямой с Андреем Малаховым»: Вдова Шалевича впервые встретилась с его внебрачным сыном
Вдова актера Вячеслава Шалевича Татьяна Виноградова впервые встретилась с его внебрачным 28-летним сыном Дмитрием Федотовым. Общение состоялось в рамках тв-шоу «Прямой с Андреем Малаховым».
По словам Федотова, именно четвертая супруга его покойного отца помешала их нормальному общению. Более того, она якобы даже предлагала ему деньги, чтобы он «оставил их в покое». Виноградова, в свою очередь, заявила, что не помнит, чтобы у нее состоялся разговор с молодым человеком, а предлагать ему денежную сумму она не могла по причине ее отсутствия, поскольку покойный супруг не оставил ей большого наследства. Более того, она не верит в родственную связь Шалевича и Федотова.
Для доказательства своей правоты, молодой человек воспользовался ДНК-тестом. В эфире шоу были озвучены результаты генэкспертизы, в ходе которой выяснилось, что его заявление о родстве с актером не соответствует действительности.
По словам Федотова, именно четвертая супруга его покойного отца помешала их нормальному общению. Более того, она якобы даже предлагала ему деньги, чтобы он «оставил их в покое». Виноградова, в свою очередь, заявила, что не помнит, чтобы у нее состоялся разговор с молодым человеком, а предлагать ему денежную сумму она не могла по причине ее отсутствия, поскольку покойный супруг не оставил ей большого наследства. Более того, она не верит в родственную связь Шалевича и Федотова.
Для доказательства своей правоты, молодой человек воспользовался ДНК-тестом. В эфире шоу были озвучены результаты генэкспертизы, в ходе которой выяснилось, что его заявление о родстве с актером не соответствует действительности.
Автор: Сёмина Виктория