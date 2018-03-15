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Ученые назвали причину повышенной активности НЛО во время грозы
Ученые назвали причину повышенной активности НЛО в момент грозы. Так, именно вспышки молнии помогают специальным приборам фиксировать неопознанные космические объекты.

Ученые назвали причину повышенной активности НЛО во время грозы


Яркие объекты зачастую обладают синим или красным оттенком. При этом не всегда таинственные явления, возникающие в небе, имеют инопланетное происхождение. Гораздо чаще они оказываются всего лишь разновидностью молний. Они имеют соответствующие названия – эльфы и спрайты.

Для первых характерна кольцевидная форма, они способны появляться по краю атмосферы, вследствие чего их часто путают с кораблями инопланетян. Вторые бьют вверх при отсутствии каких-либо ответвлений, сообщает ToDay News Ufa.

Автор: Сёмина Виктория
Сегодня, 06:02
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