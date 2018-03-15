Ученые назвали причину повышенной активности НЛО во время грозы
Ученые назвали причину повышенной активности НЛО в момент грозы. Так, именно вспышки молнии помогают специальным приборам фиксировать неопознанные космические объекты.
Яркие объекты зачастую обладают синим или красным оттенком. При этом не всегда таинственные явления, возникающие в небе, имеют инопланетное происхождение. Гораздо чаще они оказываются всего лишь разновидностью молний. Они имеют соответствующие названия – эльфы и спрайты.
Для первых характерна кольцевидная форма, они способны появляться по краю атмосферы, вследствие чего их часто путают с кораблями инопланетян. Вторые бьют вверх при отсутствии каких-либо ответвлений, сообщает ToDay News Ufa.
Яркие объекты зачастую обладают синим или красным оттенком. При этом не всегда таинственные явления, возникающие в небе, имеют инопланетное происхождение. Гораздо чаще они оказываются всего лишь разновидностью молний. Они имеют соответствующие названия – эльфы и спрайты.
Для первых характерна кольцевидная форма, они способны появляться по краю атмосферы, вследствие чего их часто путают с кораблями инопланетян. Вторые бьют вверх при отсутствии каких-либо ответвлений, сообщает ToDay News Ufa.
Автор: Сёмина Виктория