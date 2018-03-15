Компания Xiaomi выпустила аналогичную “криптокотятам” игру с “криптокроликами”
Базирующаяся в Китае компания Xiaomi выпустила игру Jiami Tu, которая должна стать аналогом уже существующей CryptoKitties. Вместо “криптокотят” в новом приложении пользователям покажут “криптокроликов”.
Проект Xiaomi, который также называют CryptoBunnies, предложит геймерам развернуть торговлю своеобразными “криптокроликами”. Уточняется, что в приложении животные будут наделяться различными характеристиками, а еще персонажи смогут похвастаться разнообразным дизайном. Правда, сыграть в Jiami Tu получат возможность исключительно те пользователи, у которых имеется учетная запись Xiaomi. Известно, что желающие смогут приобретать и продавать “кроликов”, но не уточняется, какую валюту для этого можно будет использовать.
Ожидается, что ответы на интересующие граждан вопросы представители китайского бренда озвучат уже в ближайшие дни.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, компания Xiaomi продемонстрировала общественности самосвал-конструктор с механическим управлением.
Проект Xiaomi, который также называют CryptoBunnies, предложит геймерам развернуть торговлю своеобразными “криптокроликами”. Уточняется, что в приложении животные будут наделяться различными характеристиками, а еще персонажи смогут похвастаться разнообразным дизайном. Правда, сыграть в Jiami Tu получат возможность исключительно те пользователи, у которых имеется учетная запись Xiaomi. Известно, что желающие смогут приобретать и продавать “кроликов”, но не уточняется, какую валюту для этого можно будет использовать.
Ожидается, что ответы на интересующие граждан вопросы представители китайского бренда озвучат уже в ближайшие дни.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, компания Xiaomi продемонстрировала общественности самосвал-конструктор с механическим управлением.
Автор: Марина Вебер