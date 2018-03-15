«Судьба человека»: Муж актрисы Валентины Титовой вынудил ее сделать аборт
Муж Валентины Титовой вынудил ее делать аборт. В этом актриса призналась в программе «Судьба человека», рассказав подробности семейной жизни с артистом Владимиром Басовым.
«Супруг оказался патологически ревнивым, бывало, что руку поднимал, требовал отчитываться по деньгам, которые давал, на что я их тратила. Это очень унижало меня, да еще его мама подключалась», - вспоминает актриса.
После появления у пары двоих детей, Титова собиралась рожать третьего, будучи уже беременной, однако муж настоял на аборте, заявив о том, что у них уже достаточно наследников. Теперь актриса жалеет, что пошла у него на поводу, нужно было все-таки настоять на своем, но тогда она просто побоялась.
«Супруг оказался патологически ревнивым, бывало, что руку поднимал, требовал отчитываться по деньгам, которые давал, на что я их тратила. Это очень унижало меня, да еще его мама подключалась», - вспоминает актриса.
После появления у пары двоих детей, Титова собиралась рожать третьего, будучи уже беременной, однако муж настоял на аборте, заявив о том, что у них уже достаточно наследников. Теперь актриса жалеет, что пошла у него на поводу, нужно было все-таки настоять на своем, но тогда она просто побоялась.
Автор: Сёмина Виктория