Сайт украинского Гидрометцентра использовал посетителей для майнинга криптовалют
Пользователи Сети обнаружили в коде сайта украинского Гидрометцентра вредоносный код. Он майнил криптовалюту, используя компьютерные мощности посетителей этой странички.
Программу под названием CoinHive нашли в строчке под номером 35 в HTML-коде. Самое интересное, что злоумышленники не старались скрыть свои действия.
Модификацию кода сайта и встраивание CoinHive могли сделать хакеры в результате атаки. По другим данным, таким образом зарабатывали себе прибавку к зарплате те, кто занимается техническим обслуживанием портала.
Программу под названием CoinHive нашли в строчке под номером 35 в HTML-коде. Самое интересное, что злоумышленники не старались скрыть свои действия.
Модификацию кода сайта и встраивание CoinHive могли сделать хакеры в результате атаки. По другим данным, таким образом зарабатывали себе прибавку к зарплате те, кто занимается техническим обслуживанием портала.
Автор: Северов Андрей