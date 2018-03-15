Ученые установили происхождение аномальных космических лучей
Ученым в ходе исследований удалось установить происхождение аномальных космических лучей. Соответствующая работа проводилась международной группой физиков, сообщает портал Phys.
Ученые попытались объяснить, по какой причине кометы испускают рентгеновское излучение. Источником последнего, как правило, становятся звезды и некоторые другие горячие объекты. Наблюдения и исследования позволили авторам работы сделать выводы, что радиация выделяется непосредственно при столкновении солнечного ветра с комой, под чем обычно подразумевают облако газа и пыли, которым окружено небесное тело. Для таких результатов, полученных в стенах лаборатории LULI, физики пустили в ход установку, способную создавать интенсивные лазерные импульсы.
В частности, ученые успешно смоделировали взаимодействие солнечного ветра, состоит который из ионизированных частиц, и кометы. Лучи лазера при эксперименте направили на фольгу, и та в итоге испарилась, что сопровождалось выделением потока электронов и ионов. Как последствие, произошло формирование аналога солнечного ветра, оказывающего воздействие на шар, выполненный из твердого материала.
Ученые попытались объяснить, по какой причине кометы испускают рентгеновское излучение. Источником последнего, как правило, становятся звезды и некоторые другие горячие объекты. Наблюдения и исследования позволили авторам работы сделать выводы, что радиация выделяется непосредственно при столкновении солнечного ветра с комой, под чем обычно подразумевают облако газа и пыли, которым окружено небесное тело. Для таких результатов, полученных в стенах лаборатории LULI, физики пустили в ход установку, способную создавать интенсивные лазерные импульсы.
В частности, ученые успешно смоделировали взаимодействие солнечного ветра, состоит который из ионизированных частиц, и кометы. Лучи лазера при эксперименте направили на фольгу, и та в итоге испарилась, что сопровождалось выделением потока электронов и ионов. Как последствие, произошло формирование аналога солнечного ветра, оказывающего воздействие на шар, выполненный из твердого материала.
Автор: Марина Вебер