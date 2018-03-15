Бузова разыскивает двойника-дублера в Москве
Двойник Ольги Бузовой разыскивается в Москве. Известная тв-ведущая ищет подходящего дублера. Соответствующее объявление об этом появилось в Сети.
Сообщается о старте кастинга по отбору подходящей кандидатуры. Требования касаются сходства по внешним параметрам. В частности, имеются в виду длина и цвет волос, фигура и черты лица. Более детальная информация о кастинге пока не раскрывается.
Также говорится о выплате гонорара за предстоящую съемку, запланированную на 16 и 29 марта. Сообщается, что Ольга Бузова также будет в ней участвовать.
Фанаты, в свою очередь, предположили, что телеведущая ищет дублера для выполнения опасных трюков либо для своего очередного музыкального клипа.
Сообщается о старте кастинга по отбору подходящей кандидатуры. Требования касаются сходства по внешним параметрам. В частности, имеются в виду длина и цвет волос, фигура и черты лица. Более детальная информация о кастинге пока не раскрывается.
Также говорится о выплате гонорара за предстоящую съемку, запланированную на 16 и 29 марта. Сообщается, что Ольга Бузова также будет в ней участвовать.
Фанаты, в свою очередь, предположили, что телеведущая ищет дублера для выполнения опасных трюков либо для своего очередного музыкального клипа.
Автор: Сёмина Виктория