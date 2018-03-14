Партия ветеранов хочет выдвинуть Ольгу Бузову в кандидаты на пост мэра Москвы
Партия ветеранов России серьезно задумалась о том, чтобы на предстоящих выборах мэра Москвы выдвинуть кандидатуру Ольги Бузовой. Соответствующие данные предоставляет портал “ФедералПресс”, ссылаясь на источники в партии.
Ильдар Резяпов, председатель Партии ветеранов, в беседе со СМИ пояснил, что выбор в пользу Ольги Бузовой сделан неслучайно. По его мнению, в России многие заметно преуменьшают роль женщины непосредственно в политической сфере. Певица же выросла в семье военных, школу закончила с серебряной медалью, а еще она имеет красный диплом университета. Кроме того, у ведущей “Дома-2” значительный опыт публичной деятельности, притом в разных направлениях.
Итоговое решение о выдвижении Бузовой на пост мэра будет приниматься вскоре президиумом партии. При этом делать прогнозы Резяпов пока не берется, отмечая, что заключение должно оказаться коллективным. Сама певица не отрицает, что такое предложение ей действительно поступало, однако комментировать его официально она пока отказывается.
Ильдар Резяпов, председатель Партии ветеранов, в беседе со СМИ пояснил, что выбор в пользу Ольги Бузовой сделан неслучайно. По его мнению, в России многие заметно преуменьшают роль женщины непосредственно в политической сфере. Певица же выросла в семье военных, школу закончила с серебряной медалью, а еще она имеет красный диплом университета. Кроме того, у ведущей “Дома-2” значительный опыт публичной деятельности, притом в разных направлениях.
Итоговое решение о выдвижении Бузовой на пост мэра будет приниматься вскоре президиумом партии. При этом делать прогнозы Резяпов пока не берется, отмечая, что заключение должно оказаться коллективным. Сама певица не отрицает, что такое предложение ей действительно поступало, однако комментировать его официально она пока отказывается.
Автор: Марина Вебер