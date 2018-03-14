Самарские ученые разработали гиперспектрометр для анализа качества воды и еды
Самарские ученые разработали гиперспектрометр, который крепится к смартфону, он стоит дешевле своих зарубежных аналогов. Данное устройство оценит качество и чистоту воды, еды, воздуха и почвы.
Академик РАН Виктор Сойфер говорит, что их разработку можно использовать на рынке, в магазине, при покупке товаров на кухне. Планируемая цена составляет несколько сотен рублей. У ученых есть все необходимые технологии для производства нужных элементов, помощь сторонних подрядных организаций не требуется.
Более крупные аналоги разрабатываются для промышленности, сельского хозяйства и для других сфер деятельности.
Академик РАН Виктор Сойфер говорит, что их разработку можно использовать на рынке, в магазине, при покупке товаров на кухне. Планируемая цена составляет несколько сотен рублей. У ученых есть все необходимые технологии для производства нужных элементов, помощь сторонних подрядных организаций не требуется.
Более крупные аналоги разрабатываются для промышленности, сельского хозяйства и для других сфер деятельности.
Автор: Северов Андрей