В Сети появились рендеры обновленного самого быстрого авто Нюрбургринга Alfa Romeo Stelvio
В Сети появились рендеры самого быстрого автомобиля трассы Нюрбургрина Alfa Romeo Stelvio. Авторами изображения нового кроссовера стали дизайнеры Ascariss Design.
В свое время модель приятно удивила динамическими характеристиками, разгоняясь до 100 км/час всего за 3,9 секунды. Двигатель последней генерации имеет отдачу 505 лошадиных сил, что для столь крупного SUV довольно много. К слову, первые фото Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio компания презентовала в конце 2017 года, тогда такой дизайн автомобильные эксперты назвали "злым" и "агрессивным".
Рендер кроссовера продемонстрировал возможные изменения в экстерьере новинки. Дизайнеры предлагают не отказываться от треугольной вставки в радиаторной решетке, при этом даже настаивают, что она должна быть острее. А вот фары заметно изменились: вместо продолговатой оптики предлагается использовать круглые фанари, а часть радиаторной решетки будет над ними. Изменились также воздухозаборники, а вот формы кузова предлагается оставить без изменения.
В свое время модель приятно удивила динамическими характеристиками, разгоняясь до 100 км/час всего за 3,9 секунды. Двигатель последней генерации имеет отдачу 505 лошадиных сил, что для столь крупного SUV довольно много. К слову, первые фото Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio компания презентовала в конце 2017 года, тогда такой дизайн автомобильные эксперты назвали "злым" и "агрессивным".
Рендер кроссовера продемонстрировал возможные изменения в экстерьере новинки. Дизайнеры предлагают не отказываться от треугольной вставки в радиаторной решетке, при этом даже настаивают, что она должна быть острее. А вот фары заметно изменились: вместо продолговатой оптики предлагается использовать круглые фанари, а часть радиаторной решетки будет над ними. Изменились также воздухозаборники, а вот формы кузова предлагается оставить без изменения.
Автор: Екатерина Кузнецова