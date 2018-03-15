В Челябинской области взорвался магазин «Рыбный гастроном»
В Челябинской области в магазине «Рыбный гастроном» произошел взрыв. Инцидент был зафиксирован в четверг, 15 марта, в небольшом населенном пункте Коркино.
По имеющимся данным, взрыв произошел после полуночи на улице 30 лет ВЛКСМ. Предположительно, сработала ручная граната. В результате ЧП никто не пострадал.
По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного делопроизводства.
По имеющимся данным, взрыв произошел после полуночи на улице 30 лет ВЛКСМ. Предположительно, сработала ручная граната. В результате ЧП никто не пострадал.
По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного делопроизводства.
Автор: Валерия Орлова