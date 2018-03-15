The DeathList предсказал смерть учёного Хогинга ещё в январе
Зарубежный веб-портал The DeathList ещё в январе обнародовал перечень 50 знаменитых людей, которые могут умереть в этом году. Смерть учёного Стивена Хокинга оказалась предсказана сотрудниками сайта за 2 месяца до случившегося.
Британский физик-теоретик, вопреки прогнозам медиков, прожил с тяжёлым заболеванием, поразившим его ЦНС и ограничившим передвижение, 76 лет, активно занимаясь наукой. Его родные уточнили, что учёный умер спокойно, без страданий, но официальная причина смерти пока не озвучена.
Помимо Стивена Хокинга, в список The DeathList известных личностей, которые прекратят существование в 2018 году, вошли 97-летний супруг британской королевы Филипп, 82-летний политический деятель из США Джон Маккейн, 94-летний американский экс-госглава Джимми Картер и доживший до такого же возраста зимбабвийский диктатор Роберт Мугабе, 91-летний Бенедикт XVI, 88-летний Шон Коннери, 71-летний музыкант Ронни Вуд, 41-й президент США Джордж Буш-старший, родившийся в июне 1924 года.
Британский физик-теоретик, вопреки прогнозам медиков, прожил с тяжёлым заболеванием, поразившим его ЦНС и ограничившим передвижение, 76 лет, активно занимаясь наукой. Его родные уточнили, что учёный умер спокойно, без страданий, но официальная причина смерти пока не озвучена.
Помимо Стивена Хокинга, в список The DeathList известных личностей, которые прекратят существование в 2018 году, вошли 97-летний супруг британской королевы Филипп, 82-летний политический деятель из США Джон Маккейн, 94-летний американский экс-госглава Джимми Картер и доживший до такого же возраста зимбабвийский диктатор Роберт Мугабе, 91-летний Бенедикт XVI, 88-летний Шон Коннери, 71-летний музыкант Ронни Вуд, 41-й президент США Джордж Буш-старший, родившийся в июне 1924 года.
Автор: Воробьева Алина