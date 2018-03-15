Лицам под международными санкциями запретили инвестировать в Telegram
Личностям, которые оказались под международными санкциями, не позволят инвестировать в мессенджер Telegram. Соответствующие сведения предоставляет портал РБК, ссылаясь на имеющийся в распоряжении редакции договор Telegram Group Inc. с одним из инвесторов.
Те, в отношении кого действуют санкции членов ООН, ЕС, а также со стороны США и Британии, оказались лишены возможности осуществлять первичное размещение Telegram Open Network или TON от Павла Дурова. Распространяется вышеуказанное ограничение также и на ближайших родственников человека, в отношении которого действуют санкции. Кроме того, становиться участниками ICO запретили резидентам или личностям, проживающим на территории, оказавшейся под действием санкций. В момент, когда происходило составление договора, в перечень таковых внесли Иран, Сирию, Крым, а также КНДР и Кубу.
Павел Дуров при этом комментировать “утечку” отказался, проигнорировав запрос РБК. В договоре, между тем, содержится пункт о том, что использовать токены воспрещается с целью отмывания денежных средств или ради нарушения режима санкций.
Те, в отношении кого действуют санкции членов ООН, ЕС, а также со стороны США и Британии, оказались лишены возможности осуществлять первичное размещение Telegram Open Network или TON от Павла Дурова. Распространяется вышеуказанное ограничение также и на ближайших родственников человека, в отношении которого действуют санкции. Кроме того, становиться участниками ICO запретили резидентам или личностям, проживающим на территории, оказавшейся под действием санкций. В момент, когда происходило составление договора, в перечень таковых внесли Иран, Сирию, Крым, а также КНДР и Кубу.
Павел Дуров при этом комментировать “утечку” отказался, проигнорировав запрос РБК. В договоре, между тем, содержится пункт о том, что использовать токены воспрещается с целью отмывания денежных средств или ради нарушения режима санкций.
Автор: Марина Вебер