Huawei P20 появился в бенчмарке Geekbench
Еще непредставленный смартфон Huawei P20 засветился на Geekbench. Результаты тестирования этого сервиса становятся эталонными показателями мощности устройств.
«Сердцем» Huawei P20 является чипсет Kirin 970. Процессор осуществляет работу в паре 4 ГБ ОЗУ и операционной системой Android 8.1.0 Oreo. Испытания показали, что в многоядерном тесте смартфон набрал 6699 баллов, в одноядерном – 1878 баллов.
Чипсет Kirin 970 не является конкурентом топовому Snapdragon 845. Для сравнения, смартфон Sony Xperia XZ2, под крышкой которого находится последний, набрал 8466 и 2454 баллов соответственно.
Kirin 970 по своим характеристикам превосходит Exynos 9810, установленный в Samsung Galaxy S9. В аналогичном тесте южнокорейский девайс набрал 8750 и 3105 баллов.
Если говорить о дизайне, то многие китайские производители решили скопировать внешность iPhone X. Вряд ли это понравится будущим покупателям.
«Сердцем» Huawei P20 является чипсет Kirin 970. Процессор осуществляет работу в паре 4 ГБ ОЗУ и операционной системой Android 8.1.0 Oreo. Испытания показали, что в многоядерном тесте смартфон набрал 6699 баллов, в одноядерном – 1878 баллов.
Чипсет Kirin 970 не является конкурентом топовому Snapdragon 845. Для сравнения, смартфон Sony Xperia XZ2, под крышкой которого находится последний, набрал 8466 и 2454 баллов соответственно.
Kirin 970 по своим характеристикам превосходит Exynos 9810, установленный в Samsung Galaxy S9. В аналогичном тесте южнокорейский девайс набрал 8750 и 3105 баллов.
Если говорить о дизайне, то многие китайские производители решили скопировать внешность iPhone X. Вряд ли это понравится будущим покупателям.
Автор: Валерия Орлова