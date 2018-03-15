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Ведущий Первого канала Роман Будников проиграл в деле об изнасиловании массажистки
Роман Будников, известный как ведущий Первого канала, проиграл судебное разбирательство в деле об изнасиловании. В надругательстве мужчину обвинила массажистка в рамках интервью для одного из именитых изданий.

Ведущий Первого канала Роман Будников проиграл в деле об изнасиловании массажистки

Год назад Будников оказался в центре скандала, когда 28-летняя девушка выдвинула в адрес него обвинения в сексуальном насилии, а также нанесении побоев. Произошло это когда мужчина пригласил начинающую массажистку для оказания услуг к себе домой, при этом процесс не подразумевал интима. Спустя несколько дней жертва обратилась в полицию, но там ей отказали, поскольку не смогли найти состава преступления. Отчаявшись, гражданка решила обо всем рассказать СМИ.

Выяснилось, что после Будникова девушка также стала жертвой насилия со стороны другого мужчины, но прессу больше интересовал именно телеведущий. Сам деятель и работник Первого канала против массажистки направил иск, требуя взыскать с нее за нанесение морального ущерба порядка 1 млн рублей. Однако в суде обращение Будникова не нашло поддержки.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 09:37
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