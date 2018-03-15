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exclusive / Шоу-бизнес

Из-за возлюбленного у Сати Казановой начались панические атаки
Известная певица Сати Казанова дала откровенное интервью о личной жизни. По словам бывшей солистки группы «Фабрика», возлюбленный довел ее до панических атак. Речь идет о молодом человеке, за которого артистка некоторое время назад собиралась замуж.

Из-за возлюбленного у Сати Казановой начались панические атаки


Сейчас Казанова счастлива в браке с итальянцем Стефано Тиоццо. Певица призналась, что чувствует себя спокойно и умиротворенно.

У Казановой не всегда были такие идеальные отношения. Восемь лет назад певица столкнулась с серьёзными проблемами, в частности, у нее начались панические атаки. Оказывается, проблемы со здоровьем появились на фоне ее романа с одним из молодых людей, за которого она собиралась замуж, несмотря на частые ссоры.

Порой атаки напоминали приступы. Казановой казалось, что ее грудная клетка настолько сжата, что она боялась задохнуться. Мама экс-фабрикантки первой увидела, в каком состоянии находится певица. Она заподозрила, что у дочери гипоксия.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 10:10
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