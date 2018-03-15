СМИ: Олег Табаков страдал от рака предстательной железы
В СМИ появилась информация, что Олег Табаков на протяжении трёх последних лет страдал от рака, поразившего его предстательную железу. Согласно источнику, онкология, наряду с сепсисом из-за манипуляций в стоматологии с зубами артиста, привела к смерти российского актёра и режиссёра на 83-м году жизни.
Как пишет веб-ресурс Sobesednik.ru, о наличии у Олега Табакова рака предстательной железы сообщил корреспондентам человек, хорошо знавший талантливого деятеля, но в то же время он предупредил представителей СМИ, что не желает раскрытия в прессе своего имени. Человек также уточнил, что болезнь у артиста была выявлена в 2015 году. Информатор отметил: любимец зрителей перед самой смертью впал в кому, из-за чего стали появляться метастазы. Однако достоверность данных сведений не может быть проверена, так как родственники актёра не подтвердили их официально.
Глаза Олега Табаков навсегда закрылись 12 марта. Мэтр оказался в медучреждении ещё в конце осени минувшего года, и на первых порах диагноз не оглашали для общественности. Близкие актёра не желали давать каких-либо комментариев на этот счёт, а его жена Марина Зудина находилась рядом с супругом до последней минуты его жизни.
Предполагается, у Олега Табакова произошло заражение крови во время процедур в стоматологической клинике. В больнице он даже не мог самостоятельно дышать, потому был подключен к специальному аппарату и большую часть времени находился без сознания.
Прощание с Олегом Табаковым назначено на сегодня, место проведения – МХТ им. Чехова, худруком которого народный артист был на протяжении более чем 15 лет.
Как пишет веб-ресурс Sobesednik.ru, о наличии у Олега Табакова рака предстательной железы сообщил корреспондентам человек, хорошо знавший талантливого деятеля, но в то же время он предупредил представителей СМИ, что не желает раскрытия в прессе своего имени. Человек также уточнил, что болезнь у артиста была выявлена в 2015 году. Информатор отметил: любимец зрителей перед самой смертью впал в кому, из-за чего стали появляться метастазы. Однако достоверность данных сведений не может быть проверена, так как родственники актёра не подтвердили их официально.
Глаза Олега Табаков навсегда закрылись 12 марта. Мэтр оказался в медучреждении ещё в конце осени минувшего года, и на первых порах диагноз не оглашали для общественности. Близкие актёра не желали давать каких-либо комментариев на этот счёт, а его жена Марина Зудина находилась рядом с супругом до последней минуты его жизни.
Предполагается, у Олега Табакова произошло заражение крови во время процедур в стоматологической клинике. В больнице он даже не мог самостоятельно дышать, потому был подключен к специальному аппарату и большую часть времени находился без сознания.
Прощание с Олегом Табаковым назначено на сегодня, место проведения – МХТ им. Чехова, худруком которого народный артист был на протяжении более чем 15 лет.
Автор: Воробьева Алина