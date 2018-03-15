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Илон Маск готовится запустить собственное комедийное шоу
Илон Маск, основатель компании SpaceX, поведал журналистам о намерении запустить собственное комедийное шоу. К общему согласию предпринимателю удалось прийти с представителями агентства сатирических новостей The Orion.

Илон Маск готовится запустить собственное комедийное шоу

По данным источников, Илону Маску удалось убедить “партнеров” в том, что камеди-шоу, созданное с его подачи, впоследствии будет иметь успех. Общаясь с журналистами, глава Tesla признался, что юмористическое направление, это именно то, чего следовало ожидать сразу после автомобилестроения и освоения просторов космоса. “Комедия — это следующий рубеж. Не знаю, почему никто этого не видит”, — заключил Илон Маск, намекая на свою непредсказуемость и разноплановость.

Еще в 2014 году, по данным массмедиа, обладатель миллиардов серьезно раздумывал над тем, чтобы приобрести The Onion. С сотрудниками агентства сатирических новостей Илон Маск взаимодействует уже на протяжении нескольких лет. В ходе такого “сотрудничества” бизнесмен делится с компанией своими шутками, что происходит посредством Twitter и других соцсетей.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 09:26
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