В России вводится новая дорожная разметка
В России с 1 июня 2018 года вносятся некоторые изменения в правила дорожного движения. Точнее, появится новая дорожная разметка и знаки.
Соответственно, потребуются изменения в ГОСТе, обновленный стандарт вводит теперь, наряду с белыми, и желтые цвета для всех видов разметки, делящих полосы движения и потоки. Синие прерывистые линии появятся для того, чтобы показать направление на перекрестке и зоны парковок. Новый знак определит нахождение станции для подзарядки электрических автомобилей. Вышла из стадии эксперимента и закреплена в правилах так называемая «вафельница» - ячеистая разметка перекрестка, куда запрещен въезд во время пробки. Она уже несколько лет знакома автолюбителям Москвы. Также ГОСТ прописывает в дополнение к стрелкам разворота еще и соответствующие зоны.
Специалист столичного ЦОДД говорит, что зоны разворота будут меньше путать водителей, а синие линии для парковок давно прописались в ЕС. Другие специалисты положительно оценили и желтый цвет, который будет способствовать лучшей их видимости в снежных регионах страны.
Соответственно, потребуются изменения в ГОСТе, обновленный стандарт вводит теперь, наряду с белыми, и желтые цвета для всех видов разметки, делящих полосы движения и потоки. Синие прерывистые линии появятся для того, чтобы показать направление на перекрестке и зоны парковок. Новый знак определит нахождение станции для подзарядки электрических автомобилей. Вышла из стадии эксперимента и закреплена в правилах так называемая «вафельница» - ячеистая разметка перекрестка, куда запрещен въезд во время пробки. Она уже несколько лет знакома автолюбителям Москвы. Также ГОСТ прописывает в дополнение к стрелкам разворота еще и соответствующие зоны.
Специалист столичного ЦОДД говорит, что зоны разворота будут меньше путать водителей, а синие линии для парковок давно прописались в ЕС. Другие специалисты положительно оценили и желтый цвет, который будет способствовать лучшей их видимости в снежных регионах страны.
Автор: Северов Андрей