Корпорация Google приступила к выдаче поиска с одним результатом
Корпорация Google начнет выдавать поиск с одним результатом. Сообщается, что речь идет о конкретном запросе, конвертере либо калькуляторе.
В частности, если запросить в поисковой системе «время в Москве», то можно сразу получить ответ, и он окажется единственным. Если же интернет-пользователю захочется увидеть и другие результаты, для этого достаточно будет нажать на специальную кнопку.
Подобное условие распространяется также и на данные, вычисление которых требует задействование калькулятора либо конвертера. Как отметили разработчики Google, зачастую интернет-пользователи при запросе подобного рода пользуются информацией с одного ресурса.
В частности, если запросить в поисковой системе «время в Москве», то можно сразу получить ответ, и он окажется единственным. Если же интернет-пользователю захочется увидеть и другие результаты, для этого достаточно будет нажать на специальную кнопку.
Подобное условие распространяется также и на данные, вычисление которых требует задействование калькулятора либо конвертера. Как отметили разработчики Google, зачастую интернет-пользователи при запросе подобного рода пользуются информацией с одного ресурса.
Автор: Сёмина Виктория