В Хакасии самогонный аппарат отца унес жизнь ребенка
На территории Хакасии самогонный аппарат отца послужил причиной смерти малолетнего ребенка. Сведения о происшествии озвучили в пресс-ведомстве республиканского отделения СКР.
Инцидент отмечен накануне, когда 63-летний местный житель осуществлял у себя дома самогоноварение. Предварительно, в процессе гражданин на газовой плите разместил специальный бак для изготовления алкоголя, подсоединив к конструкции шланги от системы водоснабжения. В этот период времени на кухню зашел сын мужчины, который случайно зацепился за шланги. Это спровоцировало падение плиты, после чего развернулся пожар. Испуганный ребенок закрылся в ванной, надеясь так защитить себя, а его отец не сумел пробраться к сыну и спасти его, поскольку распространение огня оказалось слишком стремительным.
Юный житель Хакасии в итоге скончался, причиной чему стало отравление угарным газом. В отношении 63-летнего родственника покойного открыли делопроизводство за причинение смерти вследствие неосторожности, материалы направлены в суд.
Инцидент отмечен накануне, когда 63-летний местный житель осуществлял у себя дома самогоноварение. Предварительно, в процессе гражданин на газовой плите разместил специальный бак для изготовления алкоголя, подсоединив к конструкции шланги от системы водоснабжения. В этот период времени на кухню зашел сын мужчины, который случайно зацепился за шланги. Это спровоцировало падение плиты, после чего развернулся пожар. Испуганный ребенок закрылся в ванной, надеясь так защитить себя, а его отец не сумел пробраться к сыну и спасти его, поскольку распространение огня оказалось слишком стремительным.
Юный житель Хакасии в итоге скончался, причиной чему стало отравление угарным газом. В отношении 63-летнего родственника покойного открыли делопроизводство за причинение смерти вследствие неосторожности, материалы направлены в суд.
Автор: Марина Вебер