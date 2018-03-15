Учёные: Влюблённые чаще замечают радость друг друга, чем грусть
Научные сотрудники Южного методистского университета в США выяснили, что влюблённые, как правило, часто распознают радость друг друга, а грусть партнёра обычно остаётся незамеченной. К данному выводу учёные пришли, проведя исследование нескольких десятков пар.
Видимее всего грусть проявляется в слезах, но даже они или покраснение глаз могут быть проигнорированы любимым человеком не из-за его «бесчувственности», а из-за того, что он попросту не обратит на данные факторы внимания. В эксперименте американских учёных влюблённым предлагалось на протяжении 7 дней записывать все испытываемые ими и их партнёрами эмоции в специальный дневник. Проанализировав записи, специалисты выяснили: чаще всего исследуемые расценивали грусть своих спутников жизни как нейтральное эмоциональное состояние.
Эксперты предупредили: подобное невнимание к душевному состоянию своей «половинки» способно серьёзно испортить отношения. Если человеку грустно, какой бы даже незначительной не казалась причина его партнёру, ему требуется максимальная поддержка и забота. Согласно наблюдениям исследователей, наиболее крепкие и счастливые пары делят вместе не только радость, но и горе.
Ранее учёные доказали, что прикосновение любимого способно облегчить физическую боль.
Видимее всего грусть проявляется в слезах, но даже они или покраснение глаз могут быть проигнорированы любимым человеком не из-за его «бесчувственности», а из-за того, что он попросту не обратит на данные факторы внимания. В эксперименте американских учёных влюблённым предлагалось на протяжении 7 дней записывать все испытываемые ими и их партнёрами эмоции в специальный дневник. Проанализировав записи, специалисты выяснили: чаще всего исследуемые расценивали грусть своих спутников жизни как нейтральное эмоциональное состояние.
Эксперты предупредили: подобное невнимание к душевному состоянию своей «половинки» способно серьёзно испортить отношения. Если человеку грустно, какой бы даже незначительной не казалась причина его партнёру, ему требуется максимальная поддержка и забота. Согласно наблюдениям исследователей, наиболее крепкие и счастливые пары делят вместе не только радость, но и горе.
Ранее учёные доказали, что прикосновение любимого способно облегчить физическую боль.
Автор: Воробьева Алина