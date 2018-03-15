Актер из «Игры престолов» Шон Бин раскрыл старую тайну сериала
Знаменитый актер Шон Бин, который запомнился телезрителям своим исполнением роли Эддрада Старка в драматическом сериале жанра фэнтези «Игра престолов», поделился последними словами своего героя перед гибелью. Поклонники отлично запомнили, как Нед в предпоследней серии сезона стоит у плахи и его губы беззвучно шевелятся, но понять, что именно сказал персонаж невозможно.
По предположениям фанатов, Нед мог сказать фразу «Валар моргулис», которая с придуманного валирийского языка переводится «Все должны умереть» или «Все люди смертны». Предположения поклонников относительно слов лорда Винтерфелла не стали правильными. Недавно Шон Бин пообщался с журналистами HuffingtonPost и объяснил, что на самом деле, по сценарию не было слов, однако он решил импровизировать.
Актер рассказал о том, что из его уст звучала молитва. Несмотря на свою неуверенность в подробностях подходящей религии, Шон Бин поразмыслил и представил, что мог сделать в подобной ситуации в реальности.
Напомним, HBO поделился секретами последнего сезона «Игры престолов».
По предположениям фанатов, Нед мог сказать фразу «Валар моргулис», которая с придуманного валирийского языка переводится «Все должны умереть» или «Все люди смертны». Предположения поклонников относительно слов лорда Винтерфелла не стали правильными. Недавно Шон Бин пообщался с журналистами HuffingtonPost и объяснил, что на самом деле, по сценарию не было слов, однако он решил импровизировать.
Актер рассказал о том, что из его уст звучала молитва. Несмотря на свою неуверенность в подробностях подходящей религии, Шон Бин поразмыслил и представил, что мог сделать в подобной ситуации в реальности.
Напомним, HBO поделился секретами последнего сезона «Игры престолов».
Автор: Элана Ал-Лами