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Актер из «Игры престолов» Шон Бин раскрыл старую тайну сериала
Знаменитый актер Шон Бин, который запомнился телезрителям своим исполнением роли Эддрада Старка в драматическом сериале жанра фэнтези «Игра престолов», поделился последними словами своего героя перед гибелью. Поклонники отлично запомнили, как Нед в предпоследней серии сезона стоит у плахи и его губы беззвучно шевелятся, но понять, что именно сказал персонаж невозможно.

Актер из «Игры престолов» Шон Бин раскрыл старую тайну сериала


По предположениям фанатов, Нед мог сказать фразу «Валар моргулис», которая с придуманного валирийского языка переводится «Все должны умереть» или «Все люди смертны». Предположения поклонников относительно слов лорда Винтерфелла не стали правильными. Недавно Шон Бин пообщался с журналистами HuffingtonPost и объяснил, что на самом деле, по сценарию не было слов, однако он решил импровизировать.

Актер рассказал о том, что из его уст звучала молитва. Несмотря на свою неуверенность в подробностях подходящей религии, Шон Бин поразмыслил и представил, что мог сделать в подобной ситуации в реальности.

Напомним, HBO поделился секретами последнего сезона «Игры престолов».

Автор: Элана Ал-Лами
Сегодня, 12:00
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