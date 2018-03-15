В результате ДТП в Саратове пострадали шесть человек
В городе Саратов зафиксировано ДТП, в результате которого травмы получили шестеро граждан. О случившемся широким массам рассказали представители городского пресс-центра ГИБДД.
Согласно озвученным сведениям, отмечена авария на дороге вечером среды, 14 марта, в центральном районе Саратова. Предварительно, водитель Kia выехал прямо на перекрестке двух улиц, что произошло на красный сигнал светофора. Вследствие нарушения ПДД транспорт столкнулся с Volkswagen. Авто от удара откинуло на тротуар, где не смогло разминуться с дорожным знаком. Последний не выдержал столкновения и упал, задев при этом сразу двух пешеходов. В сумме травмированы в результате указанного ДТП оказались шестеро человек.
В ГИБДД Саратова также уточнили, что помощь медиков потребовалась впоследствии только троим из общего числа пострадавших, а именно двум женщинам и подростку 2002 года рождения. Сейчас сотрудники местных органов правопорядка пытаются разобраться в причинах и обстоятельства произошедшего, но детали при этом не разглашаются.
Согласно озвученным сведениям, отмечена авария на дороге вечером среды, 14 марта, в центральном районе Саратова. Предварительно, водитель Kia выехал прямо на перекрестке двух улиц, что произошло на красный сигнал светофора. Вследствие нарушения ПДД транспорт столкнулся с Volkswagen. Авто от удара откинуло на тротуар, где не смогло разминуться с дорожным знаком. Последний не выдержал столкновения и упал, задев при этом сразу двух пешеходов. В сумме травмированы в результате указанного ДТП оказались шестеро человек.
В ГИБДД Саратова также уточнили, что помощь медиков потребовалась впоследствии только троим из общего числа пострадавших, а именно двум женщинам и подростку 2002 года рождения. Сейчас сотрудники местных органов правопорядка пытаются разобраться в причинах и обстоятельства произошедшего, но детали при этом не разглашаются.
Автор: Марина Вебер