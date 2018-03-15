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«Яндекс» выпустил «Яндекс.Браузер» со встроенным помощником «Алисой»
«Яндекс» выпустил «Яндекс.Браузер» со встроенным голосовым помощником «Алисой», позволяющим осуществлять запуск программы и контроль некоторых настроек ПК. Теперь он добавлен в десктопную версию

«Яндекс» выпустил «Яндекс.Браузер» со встроенным помощником «Алисой»


Помощник «Алиса» был создан в октябре 2017 года и его доступность была предусмотрена только дляAndroid и iOS и отдельного приложения для Windows. Сервис позволяет производить успешный поиск информации в Сети и открывать необходимые сайты, например, «Яндекс.музыку», «ВКонтакте» и другие.

Более того, можно контролировать браузер или работу ПК, к примеру, делать чистку истории посещений, открывать последнюю закрытую вкладку, запускать установленную программу, выключать или перезагружать компьютер. «Алиса» также позволяет играть в игры, предлагая пользователю свыше десяти вариантов, в частности, «Угадай композицию», «Верю-не верю», «Города» и другие.

Автор: Сёмина Виктория
Сегодня, 11:25
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