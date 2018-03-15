В сети появился промо-ролик об оснащении смартфона Vivo V9
В сетевых источниках появились технические характеристики смартфона Vivo V9, который будет представлен до конца марта. Также обнародованы официальные промо-видео, демонстрирующие аппарат.
Vivo V9 обзавелось 6-дюймовым экраном AMOLED, разрешение которого составило 2160х1080 пикселей. Этот показатель соответствует формату Full HD+. При этом соотношение сторон составило 18:9. Прочное стекло Gorilla Glass 5 обеспечивает качественную защиту от повреждений.
В верхней части экрана смартфона Vivo V9 имеется вырез, отведенный под селфи-камеру на 24 мегапикселей. На задней панели находится сдвоенная камера, работающая на основе сенсоров 12 и 8 Мп. Что касается оптических блоков, то производитель выстроил их по вертикали. Кроме этого, сзади можно наблюдать дактилоскопический сканер.
Устройство может похвастаться 4 ГБ «оперативки» и 64 ГБ флеш-памяти. Имеется слот под microSD. Ёмкость аккумулятора составила 3250 мАч. Девайс весит всего 159 граммов.
В качестве аппаратной основы выступит Android 8.0 Oreo. За Vivo V9 придется заплатить порядка 350 долларов США.
Vivo V9 обзавелось 6-дюймовым экраном AMOLED, разрешение которого составило 2160х1080 пикселей. Этот показатель соответствует формату Full HD+. При этом соотношение сторон составило 18:9. Прочное стекло Gorilla Glass 5 обеспечивает качественную защиту от повреждений.
В верхней части экрана смартфона Vivo V9 имеется вырез, отведенный под селфи-камеру на 24 мегапикселей. На задней панели находится сдвоенная камера, работающая на основе сенсоров 12 и 8 Мп. Что касается оптических блоков, то производитель выстроил их по вертикали. Кроме этого, сзади можно наблюдать дактилоскопический сканер.
Устройство может похвастаться 4 ГБ «оперативки» и 64 ГБ флеш-памяти. Имеется слот под microSD. Ёмкость аккумулятора составила 3250 мАч. Девайс весит всего 159 граммов.
В качестве аппаратной основы выступит Android 8.0 Oreo. За Vivo V9 придется заплатить порядка 350 долларов США.
Автор: Валерия Орлова