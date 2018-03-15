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В аэропорту Екатеринбурга задержали пассажира с метательными клинками ниндзя
В аэропорту Кольцов, обслуживающем Екатеринбург, таможенники произвели задержание пассажира, который при себе имел метательные клинки ниндзя. Оказалось, что гражданин является поклонником японской культуры.

В аэропорту Екатеринбурга задержали пассажира с метательными клинками ниндзя

Инцидент имел место накануне, когда пассажир пытался незаконным путем через границу перевезти холодное оружие. В частности, осмотр багажа мужчины позволил выявить там сюрикены, как в Японии называют известные метательные ножи. Особым спросом такие предметы в прошлом пользовались среди ниндзя. Сам гражданин пояснил, что ему по душе японская культура, а приобрести клинок удалось на территории Турции.

Сюрикен у жителя Екатеринбурга в итоге изъяли, составив в его отношении также несколько протоколов. В случае, если органы правопорядка установят, что предмет служит холодным оружием, гражданину придется заплатить штраф, размер которого источниками не озвучивается.

Представители таможни добавили, что жители Свердловской области достаточно часто холодное оружие воспринимают как сувениры.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 10:33
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