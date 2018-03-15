«Конспирологи» Reddit предсказывают скорый захват мира дельфинами
На Reddit становится всё более популярным сообщество «конспирологов», предсказывающих скорый захват мира дельфинами. Паблик создан как пародия на приверженцев теории глобального заговора, которые практически во всех событиях, особенно в сфере политики, видят неких «рептилоидов» – представителей гипотетической расы рептилий, способных принимать человеческий облик.
Конспирологи-пародисты Reddit делятся друг с другом шуточными постами, в них они описывают проникновение «коварных дельфинов» в жизнь как простых людей, так и высокопоставленных чиновников. Пользователи публикуют порой обычные снимки с изображениями морских млекопитающих и находят в них «доказательства» теории заговора, а иногда редактируют фото таким образом, чтобы спародировать многочисленные «свидетельства» преступной деятельности рептилоидов, нацеленной на захват мира.
В марте сообщество Dolphinconspiracy признали сабреддитом месяца. Его члены создали подобие универсальной теории заговора, пародирующей все существующие аналоги.
Конспирологи-пародисты Reddit делятся друг с другом шуточными постами, в них они описывают проникновение «коварных дельфинов» в жизнь как простых людей, так и высокопоставленных чиновников. Пользователи публикуют порой обычные снимки с изображениями морских млекопитающих и находят в них «доказательства» теории заговора, а иногда редактируют фото таким образом, чтобы спародировать многочисленные «свидетельства» преступной деятельности рептилоидов, нацеленной на захват мира.
В марте сообщество Dolphinconspiracy признали сабреддитом месяца. Его члены создали подобие универсальной теории заговора, пародирующей все существующие аналоги.
Автор: Воробьева Алина