СМИ: Никита Михалков госпитализирован в Нижнем Новгороде
Согласно сведениям отечественных СМИ, режиссер Никита Михалков госпитализирован в Нижнем Новгороде. Сообщается, что во время съемок председателю Союза кинематографистов России стало плохо.
Как информирует "Время Н" со ссылкой на свои источники, Михалкову стало плохо во время эфира в телецентре. До этого режиссер упал и травмировался на выходе из отеля в Нижнем Новгороде. Несмотря на это, он прибыл в студию. Через некоторое время Михалкову поплохело и ему вызвали скорую помощь.
Ситуацию представители режиссера не комментируют. СМИ сообщают, что Никита Михалков госпитализирован в местную больницу, но его состояние здоровья на данный момент неизвестно.
Как информирует "Время Н" со ссылкой на свои источники, Михалкову стало плохо во время эфира в телецентре. До этого режиссер упал и травмировался на выходе из отеля в Нижнем Новгороде. Несмотря на это, он прибыл в студию. Через некоторое время Михалкову поплохело и ему вызвали скорую помощь.
Ситуацию представители режиссера не комментируют. СМИ сообщают, что Никита Михалков госпитализирован в местную больницу, но его состояние здоровья на данный момент неизвестно.
Автор: Екатерина Кузнецова