К 2021 году “Роскосмос” планирует отсоединиться от США
В период до 2021 года “Роскосмос” намеревается сделать российский сегмент МКС полностью автономным, фактически отсоединившись от США. Такое заявление прозвучало от главы ведомства Игоря Комарова в рамках форума “Россия — страна возможностей”.
Уже через несколько лет должен истечь срок договоренностей США и России о совместной работе на МКС. За это время перед “Роскосмосом” стоит задача отделиться, чтобы космонавты имели возможность продолжать активность в самостоятельном сегменте. Для реализации замысла потребуется ввести в эксплуатацию новые модули. В частности, три такие установки помогут обеспечить корректное функционирование мотора, а также ключевых систем жизнеобеспечения.
При этом Игорь Комаров уточнил, что на такие меры “Роскосмос” идет на случай, если после 2025 года партнер откажется от сотрудничества с Россией на МКС. Однако совместная работа в данном направлении, убежден представитель ведомства, более эффективна и полезна для обеих сторон. “Это тот пример, когда от взаимного сотрудничества только выигрывают”, — подчеркнул он, общаясь с журналистам.
Уже через несколько лет должен истечь срок договоренностей США и России о совместной работе на МКС. За это время перед “Роскосмосом” стоит задача отделиться, чтобы космонавты имели возможность продолжать активность в самостоятельном сегменте. Для реализации замысла потребуется ввести в эксплуатацию новые модули. В частности, три такие установки помогут обеспечить корректное функционирование мотора, а также ключевых систем жизнеобеспечения.
При этом Игорь Комаров уточнил, что на такие меры “Роскосмос” идет на случай, если после 2025 года партнер откажется от сотрудничества с Россией на МКС. Однако совместная работа в данном направлении, убежден представитель ведомства, более эффективна и полезна для обеих сторон. “Это тот пример, когда от взаимного сотрудничества только выигрывают”, — подчеркнул он, общаясь с журналистам.
Автор: Марина Вебер