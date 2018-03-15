Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.94
Курс валют на 15.03.2018
exclusive / Наука

Российские нейробиологи изучили процесс разрушения нервных волокон при инсульте
Российские нейробиологи изучили процесс разрушения нервных волокон при наступлении инсульта. Авторами исследования выступили ученые Томского госуниверситета, которым удалось разработать новый подход к оценке стадий повреждения головного мозга.

Российские нейробиологи изучили процесс разрушения нервных волокон при инсульте


Методика позволит увидеть целостную картину изменений в пораженном очаге и при этом добиться максимальной точности прогнозов реабилитации пациентов. С этой целью методом неинвазивной оценки анализировалось состояние миелина, от которого зависит передача сигналов между нейронами.

В эксперименты участвовали грызуны, развитие очага инсульта в мозгe которых аналогично патологическим процессам в человеческом мозге. Крысам сделали ювелирную операцию с моделирование нарушения кровообращения, характерного для инсультного состояния организма. Далее делалось МРТ-сканирование в динамике. Анализ результатов позволил ученым отследить процесс развития патологических изменений, развивающихся в очаге, таких как разрастание воспаления, гибель нейронов, разрушение миелина.

Новая методика в данный момент находится на стадии клинического внедрения несколькими российскими медицинскими центрами. Уже в этом году запланировано проведение МРТ-исследования перенесших инсульт пациентов.

Автор: Сёмина Виктория
Сегодня, 12:20
Читайте также
Под Воронежем открыли стрельбу из «Градов»
Захарова прокомментировала санкции против Британии
Эксперты: Из-за НПФ миллионы россиян могут
«Конспирологи» Reddit предсказывают скорый захват
СМИ: Олег Табаков страдал от рака предстательной
The DeathList предсказал смерть учёного Хогинга
Партия ветеранов хочет выдвинуть Ольгу Бузову в
Организаторы Coffee&Tea Russian Expo в Москве
За два года доля ипотеки в дорогих новостройках
Посольство России считает неприемлемым решение
В РПЦ осудили желание православных активистов
Минтранс: Строительство автодорожной части
Добавление комментария
Последние новости
15.03, 13:50 В Магаданской области появится технопарк "БелАЗ"
15.03, 13:36 Meizu получила патент на подэкранный сканер отпечатков
15.03, 13:30 Под Воронежем открыли стрельбу из «Градов»
15.03, 13:25 Ученые рассказали, как перестать беспокоиться о том, что
15.03, 13:15 В Свердловской области женщину отправили лечить
15.03, 13:10 Медики рассказали о 5 опасностях излучения Wi-Fi
15.03, 13:07 Захарова прокомментировала санкции против Британии
15.03, 13:00 Филипп Янковский: Олег Табаков заменил мне отца
15.03, 12:50 В Украине собрали новый военный внедорожник
15.03, 12:42 Компания Volkswagen показала тизерное фото матричной
15.03, 12:37 Алла Пугачева показала танец дочери Елизаветы
15.03, 12:35 Ученые: Лишний вес мешает бороться с раком
15.03, 12:28 В Бурятии расчленившего собутыльника поймали по номеру
15.03, 12:28 Неймара раскритиковали за фото в инвалидном кресле в
15.03, 12:24 При ДТП с двумя иномарками в Коми погиб человек, есть
15.03, 12:20 Российские нейробиологи изучили процесс разрушения
15.03, 12:09 К 2021 году “Роскосмос” планирует отсоединиться от США
15.03, 12:00 Актер из «Игры престолов» Шон Бин раскрыл старую тайну
15.03, 11:53 В Омске приговоренный к двум годам тюрьмы бизнесмен
15.03, 11:51 В сети появился промо-ролик об оснащении смартфона Vivo