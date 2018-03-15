Российские нейробиологи изучили процесс разрушения нервных волокон при инсульте
Российские нейробиологи изучили процесс разрушения нервных волокон при наступлении инсульта. Авторами исследования выступили ученые Томского госуниверситета, которым удалось разработать новый подход к оценке стадий повреждения головного мозга.
Методика позволит увидеть целостную картину изменений в пораженном очаге и при этом добиться максимальной точности прогнозов реабилитации пациентов. С этой целью методом неинвазивной оценки анализировалось состояние миелина, от которого зависит передача сигналов между нейронами.
В эксперименты участвовали грызуны, развитие очага инсульта в мозгe которых аналогично патологическим процессам в человеческом мозге. Крысам сделали ювелирную операцию с моделирование нарушения кровообращения, характерного для инсультного состояния организма. Далее делалось МРТ-сканирование в динамике. Анализ результатов позволил ученым отследить процесс развития патологических изменений, развивающихся в очаге, таких как разрастание воспаления, гибель нейронов, разрушение миелина.
Новая методика в данный момент находится на стадии клинического внедрения несколькими российскими медицинскими центрами. Уже в этом году запланировано проведение МРТ-исследования перенесших инсульт пациентов.
Методика позволит увидеть целостную картину изменений в пораженном очаге и при этом добиться максимальной точности прогнозов реабилитации пациентов. С этой целью методом неинвазивной оценки анализировалось состояние миелина, от которого зависит передача сигналов между нейронами.
В эксперименты участвовали грызуны, развитие очага инсульта в мозгe которых аналогично патологическим процессам в человеческом мозге. Крысам сделали ювелирную операцию с моделирование нарушения кровообращения, характерного для инсультного состояния организма. Далее делалось МРТ-сканирование в динамике. Анализ результатов позволил ученым отследить процесс развития патологических изменений, развивающихся в очаге, таких как разрастание воспаления, гибель нейронов, разрушение миелина.
Новая методика в данный момент находится на стадии клинического внедрения несколькими российскими медицинскими центрами. Уже в этом году запланировано проведение МРТ-исследования перенесших инсульт пациентов.
Автор: Сёмина Виктория