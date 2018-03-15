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Ученые: Лишний вес мешает бороться с раком
Американские ученые выяснили, что лишний вес затрудняет борьбу с раком. По утверждениям медиков из штата Массачусетс из Общеклинической больницы, пациенты с ожирением тяжелее поддаются лечению злокачественных новообразований молочной железы.

Ученые: Лишний вес мешает бороться с раком


Как объяснили специалисты, терапия не может воздействовать на клетки опухоли, которые скрываются за жировыми отложениями. Ученые провели исследование, в котором поучаствовали 99 онкологических больных. Пациентам вводились анти-VEGF препараты. Это лекарственные средства, использующиеся в сражении с ангиогенезом (процесс формирования новых кровеносных сосудов) и распространением метастазов. Медики выяснили, что лишний вес становится причиной того, что люди с онкологическим заболеванием хуже поддаются лечению, чем пациенты с нормальной массой тела. По словам экспертов, на 33% больше опухолей выявляются у полных пациентов.

Ученые отмечают, что в сосредоточении злокачественных клеток у онкобольных с ожирением сократилось число сосудов, а это может сказываться на реакции на химиотерапию и препятствовать попаданию лекарственного препарата вглубь новообразований. Специалисты заявляют о некоторой закономерности: у 70% женщин, имеющих рак молочной железы, наблюдается лишний вес.

Напомним, ранее ученые сообщали, что живущая на коже бактерия защищает человека от рака.

Автор: Элана Ал-Лами
Сегодня, 12:35
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