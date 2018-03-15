Ученые: Лишний вес мешает бороться с раком
Американские ученые выяснили, что лишний вес затрудняет борьбу с раком. По утверждениям медиков из штата Массачусетс из Общеклинической больницы, пациенты с ожирением тяжелее поддаются лечению злокачественных новообразований молочной железы.
Как объяснили специалисты, терапия не может воздействовать на клетки опухоли, которые скрываются за жировыми отложениями. Ученые провели исследование, в котором поучаствовали 99 онкологических больных. Пациентам вводились анти-VEGF препараты. Это лекарственные средства, использующиеся в сражении с ангиогенезом (процесс формирования новых кровеносных сосудов) и распространением метастазов. Медики выяснили, что лишний вес становится причиной того, что люди с онкологическим заболеванием хуже поддаются лечению, чем пациенты с нормальной массой тела. По словам экспертов, на 33% больше опухолей выявляются у полных пациентов.
Ученые отмечают, что в сосредоточении злокачественных клеток у онкобольных с ожирением сократилось число сосудов, а это может сказываться на реакции на химиотерапию и препятствовать попаданию лекарственного препарата вглубь новообразований. Специалисты заявляют о некоторой закономерности: у 70% женщин, имеющих рак молочной железы, наблюдается лишний вес.
Напомним, ранее ученые сообщали, что живущая на коже бактерия защищает человека от рака.
Как объяснили специалисты, терапия не может воздействовать на клетки опухоли, которые скрываются за жировыми отложениями. Ученые провели исследование, в котором поучаствовали 99 онкологических больных. Пациентам вводились анти-VEGF препараты. Это лекарственные средства, использующиеся в сражении с ангиогенезом (процесс формирования новых кровеносных сосудов) и распространением метастазов. Медики выяснили, что лишний вес становится причиной того, что люди с онкологическим заболеванием хуже поддаются лечению, чем пациенты с нормальной массой тела. По словам экспертов, на 33% больше опухолей выявляются у полных пациентов.
Ученые отмечают, что в сосредоточении злокачественных клеток у онкобольных с ожирением сократилось число сосудов, а это может сказываться на реакции на химиотерапию и препятствовать попаданию лекарственного препарата вглубь новообразований. Специалисты заявляют о некоторой закономерности: у 70% женщин, имеющих рак молочной железы, наблюдается лишний вес.
Напомним, ранее ученые сообщали, что живущая на коже бактерия защищает человека от рака.
Автор: Элана Ал-Лами