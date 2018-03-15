Компания Volkswagen показала тизерное фото матричной фары нового Touareg
В Сети появился официальный тизер внедорожника Volkswagen Touareg. На нем отчетливо можно рассмотреть переднюю фару автомобиля, который обзаведется матричной LED-светотехникой.
Детальная информация об оптике модели отсутствует. Известно только лишь то, что в каждой фара получит 75 светодиодных элементов.
Внедорожник собран на модульной платформе, которая использовалась на Audi Q7, Lamborghini Urus, Bentley Bentayaga. Автомобиль обзавелся пневматической подвеской, активными стабилизаторами поперечной устойчивости, полноуправляемым шасси, 12-дюймовой электронной приборной панелью. Центральная консоль получила 15-дюймовый дисплей.
Volkswagen Touareg дебютирует на следующей неделе, 23 марта, в Пекине. В Китай автомобиль привезут из Братиславы, где осуществляется его производство. Машина своим ходом проедет 11 стан и 16 тысяч километров.
В России продажи модели начнутся летом. Под капотом Volkswagen Touareg расположены дизельные агрегаты на 204 и 245 лошадиных сил, а также бензиновые движки на 249 лошадиных сил. Новинка оценена в 3029000 рублей.
Детальная информация об оптике модели отсутствует. Известно только лишь то, что в каждой фара получит 75 светодиодных элементов.
Внедорожник собран на модульной платформе, которая использовалась на Audi Q7, Lamborghini Urus, Bentley Bentayaga. Автомобиль обзавелся пневматической подвеской, активными стабилизаторами поперечной устойчивости, полноуправляемым шасси, 12-дюймовой электронной приборной панелью. Центральная консоль получила 15-дюймовый дисплей.
Volkswagen Touareg дебютирует на следующей неделе, 23 марта, в Пекине. В Китай автомобиль привезут из Братиславы, где осуществляется его производство. Машина своим ходом проедет 11 стан и 16 тысяч километров.
В России продажи модели начнутся летом. Под капотом Volkswagen Touareg расположены дизельные агрегаты на 204 и 245 лошадиных сил, а также бензиновые движки на 249 лошадиных сил. Новинка оценена в 3029000 рублей.
Автор: Валерия Орлова