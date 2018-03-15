В Уганде член экипажа выпал из самолета перед взлетом
На территории Уганды член экипажа выпал из самолета перед тем, как должен был произойти взлет. Иностранные массмедиа отмечают, что в результате инцидента мужчина был серьезно травмирован.
Происшествие имело место накануне в аэропорту Энтеббе, когда на взлетно-посадочной полосе к рейсу готовился самолет арабского перевозчика Emirates. Пока экипаж проводил подготовку, неожиданно произошло открытие аварийного выхода, и один из сотрудников просто выпала. Впоследствии гражданину потребовалась госпитализация. Иностранные СМИ утверждают, что полученные членом экипажа травмы являются серьезными, представляя реальную угрозу для его жизни.
Представитель Emirates в беседе с прессой подтвердил, что инцидент действительно имел место в среду, 14 марта, когда шла подготовка к осуществлению рейса EK729 из Энтеббе. Сейчас по факту случившегося начата предварительная проверка, инцидент будут расследовать для установления причин открытия аварийной двери. По итогам принятых мер может утверждаться последующее решение.
Происшествие имело место накануне в аэропорту Энтеббе, когда на взлетно-посадочной полосе к рейсу готовился самолет арабского перевозчика Emirates. Пока экипаж проводил подготовку, неожиданно произошло открытие аварийного выхода, и один из сотрудников просто выпала. Впоследствии гражданину потребовалась госпитализация. Иностранные СМИ утверждают, что полученные членом экипажа травмы являются серьезными, представляя реальную угрозу для его жизни.
Представитель Emirates в беседе с прессой подтвердил, что инцидент действительно имел место в среду, 14 марта, когда шла подготовка к осуществлению рейса EK729 из Энтеббе. Сейчас по факту случившегося начата предварительная проверка, инцидент будут расследовать для установления причин открытия аварийной двери. По итогам принятых мер может утверждаться последующее решение.
Автор: Марина Вебер