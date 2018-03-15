Медики рассказали о 5 опасностях излучения Wi-Fi

Споры на эту тему между учеными идут давно и однозначного ответа нет до сих пор. Врачи отмечают безвредность кратковременного воздействия, но считают опасным долгий, близкий контакт с антенной-излучателем в различных устройствах. Были перечислены 5 видов факторов влияния на человеческое здоровье.Во-первых, повышается риск заболевания онкологией. О проведенных на эту тему исследованиях пишут на страницах американского журнала Electromagnetic Biology & Medicine. Там отмечают, что Wi-Fi-сигнал имеет магнитное излучение, влияющее на начало окислительного процесса, это в итоге приводит к появлению больных раковых клеток.Во-вторых, отрицательно действует на здоровое развитие ребенка. Есть данные о повреждении клеток у слабого молодого организма детей и подростков, а особенно у эмбрионов. В-третьих, способствует появлению бессонницы. Исследователи советуют выключать на ночь источники излучения сигнала, если на протяжении долгого периоды не можете нормально заснуть.Также излучение замедляет работу головного мозга, про данную опасность есть данные в выше названом научном издании. Его активная деятельность снижается и в результате появляется плохая концентрация и посредственная память. Выяснилось, что от Wi-Fi портится качество спермы. Об этой угрозе есть информация из Центра репродуктивной медицины, находящегося в Кордове. Они пришли к этим выводам после взятия анализов у 29 добровольцев. Мужчины держали на ногах на протяжении 4-х часов подключенные к Сети ноутбуки, оказалось, что 25% сперматозоидов не смогли активно передвигаться, а 9% имели повреждения ДНК.Медики советуют на ночь отключать Wi-Fi приемники-передатчики, не ставить их в спальных помещениях и на кухне, не класть смартфон в карманы штанов, беременным оберегать живот, больше писать смс вместо звонков, убрать источники сигнала из комнаты с младенцем.