Медики рассказали о 5 опасностях излучения Wi-Fi
Медики из различных стран и научных учреждений провели исследования влияния излучения Wi-Fi-сетей на организм человека. Они рассказали об опасностях, их оказалось 5 видов.
Споры на эту тему между учеными идут давно и однозначного ответа нет до сих пор. Врачи отмечают безвредность кратковременного воздействия, но считают опасным долгий, близкий контакт с антенной-излучателем в различных устройствах. Были перечислены 5 видов факторов влияния на человеческое здоровье.
Во-первых, повышается риск заболевания онкологией. О проведенных на эту тему исследованиях пишут на страницах американского журнала Electromagnetic Biology & Medicine. Там отмечают, что Wi-Fi-сигнал имеет магнитное излучение, влияющее на начало окислительного процесса, это в итоге приводит к появлению больных раковых клеток.
Во-вторых, отрицательно действует на здоровое развитие ребенка. Есть данные о повреждении клеток у слабого молодого организма детей и подростков, а особенно у эмбрионов. В-третьих, способствует появлению бессонницы. Исследователи советуют выключать на ночь источники излучения сигнала, если на протяжении долгого периоды не можете нормально заснуть.
Также излучение замедляет работу головного мозга, про данную опасность есть данные в выше названом научном издании. Его активная деятельность снижается и в результате появляется плохая концентрация и посредственная память. Выяснилось, что от Wi-Fi портится качество спермы. Об этой угрозе есть информация из Центра репродуктивной медицины, находящегося в Кордове. Они пришли к этим выводам после взятия анализов у 29 добровольцев. Мужчины держали на ногах на протяжении 4-х часов подключенные к Сети ноутбуки, оказалось, что 25% сперматозоидов не смогли активно передвигаться, а 9% имели повреждения ДНК.
Медики советуют на ночь отключать Wi-Fi приемники-передатчики, не ставить их в спальных помещениях и на кухне, не класть смартфон в карманы штанов, беременным оберегать живот, больше писать смс вместо звонков, убрать источники сигнала из комнаты с младенцем.
Споры на эту тему между учеными идут давно и однозначного ответа нет до сих пор. Врачи отмечают безвредность кратковременного воздействия, но считают опасным долгий, близкий контакт с антенной-излучателем в различных устройствах. Были перечислены 5 видов факторов влияния на человеческое здоровье.
Во-первых, повышается риск заболевания онкологией. О проведенных на эту тему исследованиях пишут на страницах американского журнала Electromagnetic Biology & Medicine. Там отмечают, что Wi-Fi-сигнал имеет магнитное излучение, влияющее на начало окислительного процесса, это в итоге приводит к появлению больных раковых клеток.
Во-вторых, отрицательно действует на здоровое развитие ребенка. Есть данные о повреждении клеток у слабого молодого организма детей и подростков, а особенно у эмбрионов. В-третьих, способствует появлению бессонницы. Исследователи советуют выключать на ночь источники излучения сигнала, если на протяжении долгого периоды не можете нормально заснуть.
Также излучение замедляет работу головного мозга, про данную опасность есть данные в выше названом научном издании. Его активная деятельность снижается и в результате появляется плохая концентрация и посредственная память. Выяснилось, что от Wi-Fi портится качество спермы. Об этой угрозе есть информация из Центра репродуктивной медицины, находящегося в Кордове. Они пришли к этим выводам после взятия анализов у 29 добровольцев. Мужчины держали на ногах на протяжении 4-х часов подключенные к Сети ноутбуки, оказалось, что 25% сперматозоидов не смогли активно передвигаться, а 9% имели повреждения ДНК.
Медики советуют на ночь отключать Wi-Fi приемники-передатчики, не ставить их в спальных помещениях и на кухне, не класть смартфон в карманы штанов, беременным оберегать живот, больше писать смс вместо звонков, убрать источники сигнала из комнаты с младенцем.
Автор: Северов Андрей