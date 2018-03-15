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В России началась массовая блокировка порно
За последние несколько дней сотрудники Роскомнадзора заблокировали несколько десятков порносайтов. К ним относятся и сервисы, предназначенные для трансляций контента эротического содержания.

В России началась массовая блокировка порно


В прошлый вторник, 13 марта, надзорное ведомство заблокировало семь интернет-ресурсов, 12 марта – восемь сайтов. Соответствующее решение вынес один из районных судов города Ярославля.

Всего Роскомнадзор заблокировал 26 сайтов. Большинство из них были русскоязычными, однако в реестре оказались и ресурсы, на которых транслировалась порнография: Streamate и Bongacams.

На подобный сайтах работают модели, используя веб-камеру. Девушкам необходимо общаться со зрителями по видеосвязи и зарабатывать на частных беседах с представителями противоположного пола.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 14:00
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