В России началась массовая блокировка порно
За последние несколько дней сотрудники Роскомнадзора заблокировали несколько десятков порносайтов. К ним относятся и сервисы, предназначенные для трансляций контента эротического содержания.
В прошлый вторник, 13 марта, надзорное ведомство заблокировало семь интернет-ресурсов, 12 марта – восемь сайтов. Соответствующее решение вынес один из районных судов города Ярославля.
Всего Роскомнадзор заблокировал 26 сайтов. Большинство из них были русскоязычными, однако в реестре оказались и ресурсы, на которых транслировалась порнография: Streamate и Bongacams.
На подобный сайтах работают модели, используя веб-камеру. Девушкам необходимо общаться со зрителями по видеосвязи и зарабатывать на частных беседах с представителями противоположного пола.
В прошлый вторник, 13 марта, надзорное ведомство заблокировало семь интернет-ресурсов, 12 марта – восемь сайтов. Соответствующее решение вынес один из районных судов города Ярославля.
Всего Роскомнадзор заблокировал 26 сайтов. Большинство из них были русскоязычными, однако в реестре оказались и ресурсы, на которых транслировалась порнография: Streamate и Bongacams.
На подобный сайтах работают модели, используя веб-камеру. Девушкам необходимо общаться со зрителями по видеосвязи и зарабатывать на частных беседах с представителями противоположного пола.
Автор: Валерия Орлова