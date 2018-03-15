В Якутске из грузового Ан-12 при взлёте высыпались золотые слитки
В аэропорту Якутска из Ан-12 высыпались золотые слитки. Всего на территории воздушной гавани и в окрестностях удалось найти 172 бруска драгоценного металла. Вес каждого из них составил 20 килограммов.
Сообщается, что при взлете у Ан-12 оторвалась левая створка люка. В результате на ВПП высыпались слитки, напоминающие драгоценные металлы. Позже появилась информация о том, что борт перевозил порядка 10 тонн платины и золота.
После инцидента члены экипажа приняли решение вернуться обратно в Якутск. Воздушное судно удачно село в аэропорту в небольшом поселке Маган.
По факту случившегося продолжает проводиться проверка.
Сообщается, что при взлете у Ан-12 оторвалась левая створка люка. В результате на ВПП высыпались слитки, напоминающие драгоценные металлы. Позже появилась информация о том, что борт перевозил порядка 10 тонн платины и золота.
После инцидента члены экипажа приняли решение вернуться обратно в Якутск. Воздушное судно удачно село в аэропорту в небольшом поселке Маган.
По факту случившегося продолжает проводиться проверка.
Автор: Валерия Орлова