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Обновление Google Maps добавит маршруты для инвалидных колясок в транзитной навигации
Обновление Google Maps от американской корпорации добавит в приложение маршруты для инвалидных колясок в транзитной навигации. Таким образом разработчики надеются облегчить передвижение граждан, лишенных возможности делать это традиционным образом, сообщает Phone Arena.

Обновление Google Maps добавит маршруты для инвалидных колясок в транзитной навигации

Чтобы включить маршруты, доступные для инвалидных колясок, нужно ввести пункт назначения, затем перейти на направления и выбрать значок общественного транспорта. Посредством нажатия вкладки “Параметры” в разделе “Маршруты” отобразится новый тип таковых, специально для тех, кто передвигается в инвалидном кресле. Согласно заявлениям Google, новая функция доступна с сегодняшнего дня, но только в крупных столичных транзитных центрах, таких как Лондон, Токио, Мехико, Бостон и Сидней. Однако в ближайшие месяцы будет добавлено больше мест, так как компании окажут помощь ряд транзитных агентств.

Кроме того, теперь пользователи Google Maps могут изучить место или транзитную станцию перед тем, как отправиться туда, благодаря снимкам уличного просмотра, которые также разработчиком были недавно обновлены.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 11:13
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