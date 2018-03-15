В Украине собрали новый военный внедорожник
В Украине реализован проект по сбору новой комплектации военного внедорожника. Участниками операции выступили специалисты компании «богдан», специализирующейся на технике гражданского назначения и предзаказах для украинских ВС.
Новинка называется «Богдан-2351». Ее сборка производилась на базе более усовершенствованного по своей мощности внедорожника китайского производства Great Wall Wingle 5. Инженерами, в частности, улучшен трансмиссия и рулевое управление. Более того, была обеспечена допзащита радиатора.
Автомобиль будет задействован украинскими военнослужащими с целью транспортировки спецгрузов и личного состава. В движение авто приводит 140-сильный двигатель.
Новинка называется «Богдан-2351». Ее сборка производилась на базе более усовершенствованного по своей мощности внедорожника китайского производства Great Wall Wingle 5. Инженерами, в частности, улучшен трансмиссия и рулевое управление. Более того, была обеспечена допзащита радиатора.
Автомобиль будет задействован украинскими военнослужащими с целью транспортировки спецгрузов и личного состава. В движение авто приводит 140-сильный двигатель.
Автор: Сёмина Виктория