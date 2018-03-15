В Южной Африке телега с курицей для KFC насмерть задавила бездомного мальчика
В Южной Африке в ходе разгрузки замороженной курицы для ресторана быстрого питания KFC произошла трагедия. Когда работники вытаскивали товар, к ним подошел 13-летний мальчик без определенного места жительства, чтобы помочь и заработать деньги. Однако одна из тележек с грузом насмерть придавила подростка.
По имеющимся данным, работники отказали мальчику в дополнительном заработке, однако он не ушел и продолжил следить за разгрузкой. У одной из тележек отказали тормоза. Она скатилась на землю, придавив ребенка.
Пострадавший пришел в сознание, но через несколько минут скончался. Приехавшие на место инцидента медики констатировали его смерть. По факту случившегося сотрудники полиции проводят расследование.
По имеющимся данным, работники отказали мальчику в дополнительном заработке, однако он не ушел и продолжил следить за разгрузкой. У одной из тележек отказали тормоза. Она скатилась на землю, придавив ребенка.
Пострадавший пришел в сознание, но через несколько минут скончался. Приехавшие на место инцидента медики констатировали его смерть. По факту случившегося сотрудники полиции проводят расследование.
Автор: Валерия Орлова