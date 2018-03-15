Эксперты: Из-за НПФ миллионы россиян могут остаться без пенсий
В 2018 году многие граждане в России могут остаться без всех своих пенсионных накоплений. В частности, речь идет о тех, кто решил довериться негосударственным пенсионным фондам (НПФ).
Представители Агентсва по страхованию вкладов уточнили, что остаться едва ли не полностью без средств к существованию могут в сумме порядка 2,2 млн жителей России. Обусловлено это тем, что более 30 НПФ сейчас находятся на стадии ликвидации. В частности, признаки преднамеренного банкротства удалось зафиксировать у таких фондов, как “Стратегия”, “Поволжский”, а также “Мосэнерго ОПС”, “Рудник” и некоторые другие. Суммарная задолженность негосударственных ПФ непосредственно перед гражданами составила порядка 112 млрд рублей.
Специалисты, комментируя сложившуюся ситуацию, отмечают, что Агентства по страхованию вкладов не в состоянии возместить россиянам утраченный инвестиционный доход. Все потому, что такие структуры готовы выплатить в пользу пенсионеров исключительно те финансовые средства, что внесены непосредственно клиентами НПФ, а также работодателями. Правда, выдавать их на руки не будут, а переведут на счета других ПФ или управляющих госкомпаний.
Представители Агентсва по страхованию вкладов уточнили, что остаться едва ли не полностью без средств к существованию могут в сумме порядка 2,2 млн жителей России. Обусловлено это тем, что более 30 НПФ сейчас находятся на стадии ликвидации. В частности, признаки преднамеренного банкротства удалось зафиксировать у таких фондов, как “Стратегия”, “Поволжский”, а также “Мосэнерго ОПС”, “Рудник” и некоторые другие. Суммарная задолженность негосударственных ПФ непосредственно перед гражданами составила порядка 112 млрд рублей.
Специалисты, комментируя сложившуюся ситуацию, отмечают, что Агентства по страхованию вкладов не в состоянии возместить россиянам утраченный инвестиционный доход. Все потому, что такие структуры готовы выплатить в пользу пенсионеров исключительно те финансовые средства, что внесены непосредственно клиентами НПФ, а также работодателями. Правда, выдавать их на руки не будут, а переведут на счета других ПФ или управляющих госкомпаний.
Автор: Марина Вебер